Bager Andok kod adlı terörist Fatih Özden kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda kırmızı listede yer alan Bager Andok kod adlı Fatih Özden'i etkisiz hale getirdi. Vatandaşlar tarafından merak edilen Fatih Özden kimdir sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Bager Andok kod adlı terörist Fatih Özden kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda kırmızı listede yer alan terörist Fatih Özden'i etkisiz hale getirdi. İşte tüm detaylar...

BAGER ANDOK KOD ADLI FATİH ÖZDEN KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. TSK tarafından yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde yer alan Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Hakkâri/Yüksekova İkiyakalar bölgesinde yapılan başarılı operasyonlarda, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Bager Andok kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.