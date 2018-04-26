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26 Nisan 2018 14:37 | Son Güncelleme: 26 Nisan 2018 14:42

Fatih Belediyesi'nden de istifa gecikmedi

Gün içinde gelen belediye istifalarına Fatih Belediyesi de katıldı.

Fatih Belediyesi'nden de istifa gecikmedi

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir vekil adaylığı için istifa etti.

Etiketler: Fatih BelediyesiVekil adaylığıMustafa Demir


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