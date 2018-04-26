Fatih Belediyesi'nden de istifa gecikmedi
Gün içinde gelen belediye istifalarına Fatih Belediyesi de katıldı.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir vekil adaylığı için istifa etti.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir vekil adaylığı için istifa etti.
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