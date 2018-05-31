Fallout 76 ne zaman çıkacak? Tahmini teknik özellikleri belli oldu mu?

Fallout 76 ne zaman çıkacak sorusu oyun severler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Fallout 76 tahmini teknik özellikleri belli oldu mu? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Twitch kanalını izleyen izleyiciler Fallout serisinin yeni bir oyun sürprizle karşılaştı. Gün boyu süren Bethesda'nın Twitch yayınının ardından bu haberle büyük bir mutluluk yaşadı. Test deseni şeklinde Fallout 76 Please Stand By" (Lütfen Bekleyin) ile TV görüntüsü şeklinde ekranlara geldi. Oyun severler şimdi Fallout 76 ne zaman çıkacak sorusunu sıkça sormaya başladı. Oyun tutkunlarının merakla beklediği E3 fuarına günler kala Fallout 76 ile ilgili gelişmelerin çıkması sevinçle karşılandı. Fallout 76 tahmini teknik özellikleri belli oldu mu sorusu o andan itibaren sıkça soruldu. Fallout 76 ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

FALLOUT 76 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Twitch yayınını izleyen oyun severler Fallout 76 sürprizini "Please Stand By" (Lütfen Bekleyin) test deseni ekranıyla gördü. Şimdi oyun severler Fallout 76 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Oyun ile detaylı tüm açıklamaların E3 fuarında yapılması bekleniyor. Tarihin ne zaman netleşeceği fuarda belli olacak.

BETHESDA İLK BÜYÜK DUYURUSUNU YAPTI



Yıllık E3 oyun fuarına sadece birkaç hafta kalmış olmasına rağmen görünene göre Bethesda, ilk büyük duyurusunu yapmak için daha fazla sabredemedi. Yayın, bir önceki gün bazı ipuçları sunmuştu ve bunların arasında televizyon ile ekranı paylaşan bir Vault Boy biblosu ve arada görüntüden geçen Bethesda çalışanları bulunuyordu.

Ayrıca firma, kısa bir süre önce en büyük markalarından bazılarını da güncelledi ve Skyrim ile Doom'un VR ve Nintendo Switch sürümlerini yayınladı. 2015 yılının Fallout 4 oyununun bir VR sürümü de yayınlandı.

FALLOUT 76 TAHMİNİ ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Fallout 76 tahmini özellikleri henüz belli olmadı. E3 fuarında tahmini özelliklerin açıklanması bekleniyor. Yeni oyun için henüz daha fazla detay verilmemiş olsa da, E3 ile beraber daha fazla bilginin sunulacağı düşünülüyor. Ayrıca Bethesda'nın duyuracağı tek yeni oyun da bu olmayabilir. Firma, 10 Haziran, Cumartesi tarihinde Los Angeles'ta bir E3 basın etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Kısa tanıtım, oyunun yer altı kasalarının (vault) birinde yaşan bir karakterin Pip-Boy giyilebilir bilgisayarını takması ve "geri alım gününü" kutlamaya hazırlanmasından başka pek bir şey göstermedi. Karakterin tulumunun arkasında da "76" sayısı bulunuyordu.

FALLOUT 76 İLK TANITIM VİDEOSU

Kaynak: AjansHaber