Faizsiz 500 bin TL kredi verilecek!

KOSGEB Başkanı Uzkurt, "Her bir KOBİ'nin, çerçevesini KOSGEB'in belirlediği ölçüde bankadan kredi kullanması halinde bu kredinin faizini KOSGEB olarak belli bir puan üzerinden karşılayacağız." dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelecek hedefleri ve kalkınma planları doğrultusunda KOSGEB olarak kendilerine bir yol haritası belirlediklerini ifade etti.

Öncelikle yerli ve milli üretime daha ciddi, daha yüksek miktarlarda destek vererek KOBİ'lerin ithal ettiği ürünleri yerli ve milli üretmesini teşvik edeceklerini belirten Uzkurt, şunları kaydetti: "Teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılmasına dönük birtakım destekler vermeyi planlıyoruz. KOBİ'lerin ölçeğini büyütme ve rekabetçi yapılarını artırmak adına da birtakım destek programları yürütmek istiyoruz. Bunların yanı sıra KOBİ'lerimizin yurt dışı pazarlara açılması için birtakım uluslararasılaşma destekleri ve daha katma değerli üretim yapmalarına dönük olarak teşvik programlarını yürürlüğe koyacağız. KOSGEB olarak bu anlamda 2018 yılı bütçemiz yaklaşık 2 milyar lira ancak geçmiş dönemlere bakıldığında hükümetimiz ihtiyaç dahilinde gerekli olan bütçe artışını yapmış. Bundan sonra da hükümetimizin politikaları doğrultusunda KOBİ'lerimizi güçlü şekilde desteklediğimiz takdirde, uygun görülmesi halinde bu bütçeyi hükümet artıracaktır."



Yerlilik ve millilik konusunda yakın dönemde "Stratejik Ürün Destek Programı" adı altında bir destek programının çağrısına çıktıklarını anımsatan Uzkurt, bu çalışma kapsamında özellikle ithalatı ihracatından yüksek olan orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki firmaların projelerine destek verdiklerini bildirdi.

500 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

Cevahir Uzkurt, KOBİ'ler için önümüzdeki süreçte yeni finansman modellerinin olacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Burada şüphesiz KOSGEB olarak bizim proje bazlı desteklerimizin dışında belli dönemlerde, ihtiyaç duymaları halinde bankalardan kullandıkları kredinin faizini karşılamak yönünde bir finansman yöntemimiz vardı. Yeni dönemde bu modeli tamamen değiştiriyoruz. Yeni dönemde her bir KOBİ'nin, çerçevesini KOSGEB'in belirlediği ölçüde bankadan kredi kullanması halinde bu kredinin faizini biz KOSGEB olarak belli bir puan üzerinden karşılayacağız. KOBİ'lerimizi, hangi sektörde olduklarına, proje bazlı üretim yapıp yapmadıklarına, yeni girişimci olup olmadıklarına göre belli kategorilere ayırdık. Bu kategorilerde 100 bin liradan 500 bin liraya kadar her bir KOBİ'mizin bir kredi limiti olacak. Bu kredi işletme kredisi, yatırım kredisi, makine teçhizat kredisi olabilir. Bu kredileri bizim çizdiğimiz çerçevede bankalardan kullandıkları takdirde biz hiçbir çağrıya çıkmaksızın yıl içinde KOBİ'miz ne zaman kullanırsa, kredisinin faizini biz banka ile anlaşarak otomatik olarak karşılayacağız. Bundan sonraki dönemde aslında her bir KOBİ'nin KOSGEB'den faizi karşılanmak üzere bir kredi limiti olacak."

Çalışmayı önümüzdeki birkaç ay içinde yürürlüğe koyacaklarını bildiren Uzkurt, şu an mevzuat çalışmalarını bitirmek üzere olduklarını, modelin uygulanması için bankalarla çalıştıklarını anlattı.

KOBİ'LERE 5 MİLYON LİRAYA VARAN TEKNOLOJİ DESTEĞİ

KOSGEB Başkanı Uzkurt, yeni dönem yol haritalarından birinin de teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin KOBİ'ler tarafından üretilmesi ve bu sayede teknoloji üretiminin tabana yayılması olduğunu, bu kapsamda açıkladıkları KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında 5 milyon liraya kadar KOBİ'lere destek vereceklerini söyledi.

Kaynak: Ajanslar