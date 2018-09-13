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13 Eylül 2018 14:08 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2018 14:44

Faiz kararına döviz kurlarının ilk tepkisi!

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti. Bu kararın ardından dövizdeki düşüş dikkat çekti!

Faiz kararına döviz kurlarının ilk tepkisi!

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti.

6,25'LİK YÜKSELİŞ

Merkez Bankası'nın 6,25 puanlık artışı, döviz kurlarını da etkiledi.

Dolar ve euro sert bir şekilde düştü.

DOLAR

Sabah saatlerinde 6,50 seviyesinden işlem gören dolar, 6,01 seviyesini gördü.

EURO

Euro ise 6,99 seviyesine kadar geriledi.

ALTIN

Altının gramı ise 233 liradan işlem görmeye başladı


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: dolarfaiz


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