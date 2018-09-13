Faiz kararına döviz kurlarının ilk tepkisi!
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti. Bu kararın ardından dövizdeki düşüş dikkat çekti!
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti.
6,25'LİK YÜKSELİŞ
Merkez Bankası'nın 6,25 puanlık artışı, döviz kurlarını da etkiledi.
Dolar ve euro sert bir şekilde düştü.
DOLAR
Sabah saatlerinde 6,50 seviyesinden işlem gören dolar, 6,01 seviyesini gördü.
EURO
Euro ise 6,99 seviyesine kadar geriledi.
ALTIN
Altının gramı ise 233 liradan işlem görmeye başladı
Kaynak: Ajanslar