Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Şimşek'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi.



Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB’nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı.

TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var.

Ekonomi 23 Mayıs 2018 20:01 Kılıçdaroğlu dövizdeki artışı değerlendirdi ilk kez hükümeti suçlamadı!CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dövizdeki artışı değerlendirdi. CHP Lideri dövizdeki hareketlenmede hükümeti suçlamadı, "Dövizdeki artışta spekülasyon varsa ekonomik suçtur, hükümet gereğini yapsın" dedi.

Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz."

Kaynak: Ajanslar