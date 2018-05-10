Faiz indirimi emlak piyasasını sevindirdi

Konut kredisi faizlerinin yüzde 0,98'e indirilmesi Trakya'daki sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü.

Ziraat Bankası'nın konut kredisi faizlerini yüzde 0,98'e indirmesi Trakya'daki sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı İlhan Kurt, yaptığı açıklamada, konut kredisi faizlerinin indirilmesinin emlak piyasasını hareketlendireceğini söyledi.

Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1,2'den yüzde 0,98'e indirilmesinin hem alıcılar hem de sektör için sevindirici olduğunu aktaran Kurt, "Biz bundan çok memnunuz. Keşke diğer bankalar da, özel bankalara da bu durum yansısa da ülke ekonomisine bu durumunun katkısı olsa. Devlet bankaları özel bankalara örnek oldu. Faiz indirimi yaza girerken ev satışlarında güzel bir hareketlenme oluşturacaktır. Bu durum konut sektörüne bir lokomotif olacak ve kalkınmaya öncü olacaktır." diye konuştu.

"Piyasayı hareketlendireceğini düşünüyoruz"

Edirne Emlakçılar Derneği Başkanı Volkan Sucu da faiz indiriminin alıcıya da satıcıya da kolaylık sağlayacağını belirterek, "Faiz oranlarının yüksekliğinden dolayı bir süreden beri satışlar gerilemişti. İnsanlar, faiz oranlarının yüksekliğinden dolayı kredi kullanmakta imtina ediyordu. Şu anda 0,98 çok uygun bir rakam. Aynı zamanda tapu alım-satım harçlarında da bir indirime gidildi. Onlar da binde 20'den binde 15'e indirildi ekim ayına kadar. Bunun piyasayı hareketlendireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Serhat Çeker ise faiz indiriminin piyasaya olumlu yansıyacağını ifade etti.

Son zamanlarda faizlerin yüksek olması nedeniyle bir durgunluk yaşandığını aktaran Çeker, "Bu indirimle birlikte vatandaşların konut alımına yönelmesini bekliyorum. Yüzde 1,30'larda olan faiz oranı yüzde 1'in altına indi. Bunu ilk olarak devlet bankası başlattı. Özel bankaların da devamını getireceğini düşünüyorum. Faizlerin 0,70 lere düşmesini de bekliyoruz. Bu faiz indirimi bankalar arası rekabeti de artıracak. Konut satışlarında hareketlenme dönemine gireceğiz." şeklinde konuştu.

"Bu hareketlilik artarak devam edecek"

Tekirdağ İnşaat Sanatkarlar Odası Başkanı Hikmet İşçe, faiz indiriminin sektöre olumlu etkilerinin olacağını belirtti.

Yılbaşından bu yana konut satışlarında ciddi bir gerileme olduğunu vurgulayan İşçe, "Doların yükselmesi ve diğer yan etkenler nedeniyle inşaat sektörünü olumsuz etkilemekteydi. Ziraat Bankası ile Vakıfbank'ın konut kredilerinde faiz indirimine gitmesi, piyasalara bir hareketlilik getirdi. Konut satışlarındaki bu hareketliliğin artarak devam edeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İşçe, diğer bankaların da yakın zamanda konut kredilerinde faiz indirimine gideceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kırklareli Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ümit İkizlerli de faiz oranlarının indirilmesiyle emlak sektöründe hareketlilik yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Emlak sektörünün son yıllarda çok durgunlaştığını ifade eden İkizlerli, yaşanacak hareketliliğin herkesi umutlandırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA