Faik Öztürk başına gelenleri anlattı

Şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Faik Öztürk'ün hastane çıkışında tekerlekli sandalyede görüntülenmesinin ardından, çiftten hiçbir açıklama gelmemişti.

"ÜZERİMDEN SANKİ TIR GEÇTİ"



Günler sonra konuşan Öztürk "17 gün hastanede kaldım. Üzerimden sanki TIR geçti ama yiyecek ekmeğim varmış. Allah beni öldürmedi" dedi.

Kaynak: Ajanslar