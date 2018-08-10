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10 Ağustos 2018 11:36 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2018 11:39

Fahriye Evcen eşiyle ilgili sorulara sert cevap verdi: Bence tükenmemiş!

Burak Özçivit'in tükenmişlik sendromuna girdiği konuşuluyordu. Konu çifte soruldu, Evcen'in tepkisi sert oldu.

Fahriye Evcen eşiyle ilgili sorulara sert cevap verdi: Bence tükenmemiş!

Geçtiğimiz gün Bebek'te gezen Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti, gazetecilere yakalandı.

Burak Özçivit'in tükenmişlik sendromuna girdiği konuşuluyordu. Konu çifte soruldu, Evcen'in tepkisi sert oldu.

"BURAK TÜKENMEDİ"

"Eşinizin tükenmişlik sendromuna yakalandığı söyleniyor, sizce tükenmiş mi?" diye sorulunca Evcen, "Bence tükenmemiş. Bunlar yersiz konuşmalar. Yorum bile yapmam." diyerek kızdı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Burak Özçivit


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