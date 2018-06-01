Facebook'a 300 milyon euro'luk vergi suçlaması

İtalya'da Facebook'un 300 milyon euro tutarında verdiği kaçırdığı ve bu sebeple 100 milyon euro ceza kesilebileceği iddia edildi.

İtalyan vergi polisi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'u İtalya'dan 300 milyon euro (Yaklaşık 1.6 milyar lira) civarında vergi kaçırmakla suçladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Milano'daki vergi polisi, Facebook'un, İtalya'dan 300 milyon euro tutarında vergi kaçırdığını iddia etti.

Haberin dayandırıldığı kaynaklara göre vergi polisi, Facebook'u "2010 ile 2016 yılları arasında reklam alanlarını başka ülkelerde satarak, İtalyan satışlarını daha düşük vergi oranlı ülkeler üzerinden nakletmekle" suçluyor.

Facebook'un, 100 milyon euro kadar ceza ödemeye mahkum edilebileceği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar