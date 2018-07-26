Facebook hisseleri büyük oranda değer kaybetti

Sosyal medya şirketi olan Facebook'un hisseleri, şirketin ikinci çeyrek verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 24'ten fazla değer kaybetti.

Facebook, yılın ikinci çeyreğindeki bilançosunu açıklamasının iki saat ardından 150 milyar dolar kaybetti. Böylece şirketin hisse senedi değeri, yüzde 24 oranında düşmüş oldu.

AVRUPA'DA KULLANICILAR AZALIYOR



Bu duruma etkili olan sebepler arasında şirketin Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ve artan maliyetler gösterildi.

SKANDAL OLUMSUZ ETKİLEDİ



Cambridge Analytica şirketiyle yaklaşık 80 milyon Facebook kullanıcısının verisinin paylaşıldığı skandalının ortaya çıkmasının ardından, şirketin güvenlik için yaptığı harcamalar nedeniyle toplam giderlerinin ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 50 arttığı ve 7,4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

"BÜYÜME ORANIMIZ YİNE AZALACAK"



Facebook'un Şef Finans Sorumlusu David Wehner konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Toplam gelirimizdeki büyüme oranın 2018'in diğer ikinci yarısında da azalmasını bekliyoruz. Ancak, gelir artış oranlarımızın, hem Q3 hem de Q4'te sırasıyla önceki çeyrekteki yüksek oranlardaki düşülerden tek haneli oranlarla düşmesini umuyoruz. Şirketin güvenlik, pazarlama, içerik yönetime adına yaptığı masraflar nedeniyle, toplam giderlerin geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 60 oranında artacağını öngörüyoruz."

Facebook'un gelirinin ve kullanıcı sayısının piyasa beklentilerinin altında gelmesinin ardından, şirketin hisselerinde düşüş görüldü.

Kaynak: Ajanslar