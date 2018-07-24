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24 Temmuz 2018 17:29 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2018 17:41

Fabri'nin bonservis bedeli belli oldu

Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda anlaştı. 3+1 yıllık anlaştığı duyuruldu. Beşiktaş da transferi KAP'a bildirdi.

Fabri'nin bonservis bedeli belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fulham ile Beşiktaş, Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda anlaştı. Bonservisi paylaşılmayan 30 yaşındaki futbolcu, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın 2016 yazında kadrosuna kattığı Fabricio Agosto Ramirez, daha önce İspanya'nın Deportivo, Real Valladolid, Recreativo Huelva ve Real Betis kulüplerinde oynadı.

BONSERVİS BEDELİ 6 MİLYON EURO

Beşiktaş, Fabri'nin 6 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olduğunu KAP'â bildirdi.

Beşiktaş'ın KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.


Kaynak: Ajanslar

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