Fabri'nin bonservis bedeli belli oldu

Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda anlaştı. 3+1 yıllık anlaştığı duyuruldu. Beşiktaş da transferi KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fulham ile Beşiktaş, Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda anlaştı. Bonservisi paylaşılmayan 30 yaşındaki futbolcu, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın 2016 yazında kadrosuna kattığı Fabricio Agosto Ramirez, daha önce İspanya'nın Deportivo, Real Valladolid, Recreativo Huelva ve Real Betis kulüplerinde oynadı.

BONSERVİS BEDELİ 6 MİLYON EURO

Beşiktaş, Fabri'nin 6 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olduğunu KAP'â bildirdi.

Beşiktaş'ın KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kaynak: Ajanslar