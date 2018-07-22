Fabri'nin bonservis bedeli belli oldu

FutbolArena - Beşiktaş Transfer çalışmaları kapsamında kaleci Fabri'yi Fulham'a sattı. İngiliz ekibi, Fabri için Beşiktaş'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FutbolArena - Beşiktaş Transfer çalışmaları kapsamında kaleci Fabri'yi Fulham'a sattı.

7 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Siyah beyazlı takımda geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen kaleci Fabri, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'a transfer oldu. Beşiktaş, bu transferde 7

milyon Euro bonservis bedeli kazanacak.



FABRİ KİMDİR?



1987 doğumlu 30 yaşındaki İspanyol kaleci Fabri, Beşiktaş'a 2016-2017 sezonunda Deportivo la Coruna takımından bonservis bedeli olmaksızın transfer oldu. Burada 2 başarılı sezon geçiren İspanyol kaleci Fabri, Beşiktaş forması altında bir kez Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş forması ile 2 sezonda tüm kulvarlarda toplamda 87 karşılaşmada süre alan Fabri bu süreçte 94 kez kalesinde gol gördü. İspanyol kaleci Fabri bu süreçte bir lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri'nin Beşiktaş ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kaynak: Ajanslar