Fabri açıkladı: "Teşekkür ederim"

Fabri, Siyah-Beyazlılar'ın Premier Lig ekibi Fulham ile görüştüğünü ve iki kulübün anlaşması halinde İngiltere'de oynamak istediğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Fabri dönemi kapanıyor. 2 sezondur Siyah-Beyazlı ekibin forması giyen İspanyol kaleci, Premier Lig'in yolunu tutuyor.Sky Sports'ta yer alan son dakika gelimesine göre; bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham, 30 yaşındaki kalecinin transferi konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya çok yakın.

Haberde, Beşiktaş'a ödenecek bonservis konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmezken, deneyimli eldivenin kadroda yer alan bir diğer kaleci Marcus Betinelli ile rekabete gireceği belirtiliyor.Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı Fabri için Fulham'ın bonservis bedeli olarak 6 milyon Euro ödeyeceği tahmin ediliyor.

FABRİ'NİN AÇIKLAMASI



Fabri yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Premier Lig çok büyük bir lig. Benim de uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Beşiktaş'ta çok iyi günlerim geçti. Beşiktaş ile Fulham görüşüyor. İki kulüp anlaşırsa benim de Premier Lig'de oynamak gibi bir isteğim var. Bütün taraftarlara, kulüpte çalışanlara teşekkür ederim"