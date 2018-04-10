Tüm faaliyetler Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor

Orgeneral Akar: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alınmaktadır." dedi.

Orgeneral Akar, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor." dedi.

Akar, TSK'nın faaliyetlerine ilişkin, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.





