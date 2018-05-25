'Ezhel'in ilk ifadesi ortaya çıktı!

Sercan İpekçioğlu, Emniyetteki ifadesinde, "Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dediği öne sürüldü.

İstanbul'da, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçlamasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kalan Sercan İpekçioğlu'nun, yeni şarkılarında da benzer ifadelere yer verdiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlenmiş ve Kadıköy'de gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun Emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İpekçioğlu'nun ifadesinde, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dediği öne sürüldü.

Kaynak: ajanslar