Ezhel lakaplı Sercan İpekcioğlu kimdir? Neden tutuklandı?

Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu cezaevine gönderildi! Peki Ezhel kimdir? Ne iş yapar, neden tutuklandı?

AİS EZHEL KİMDİR?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır. Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur.

EZHEL'İN HANGİ ŞARKILARI VAR?

Ezhel’in debut albümü olan Müptezhel,trap,hip-hop ve reggae soundlarını deneysel bir biçimde harmanlıyor.12 şarkıdan oluşan Müptezhel albümünde şu şarkılar yer alıyor;

01-Alo (Produced by Bugy)

02-Geceler (Produced by Bugy)

03-Benim Derdim (Produced by Ezhel, Bugy)

04-İyi Bil (Produced by Dj Artz, Ezhel, Bugy)

05-Nefret (Produced by Bugy)

06-Şehrimin Tadı (Produced by Bugy)

07-Hayır (Produced by Bugy)

08-Alışamadım (Produced by Bugy,Ezhel)

09-Küvet (Produced by Ezhel)

10-Derman (Produced by Dj Artz, Ezhel)

11-Bazen (Produced by Ezhel, Bugy)

12-Esrarengiz (Produced by Ezhel)

EZHEL NEDEN TUTUKLANDI?

Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Detaylar için:

Güncel 24 Mayıs 2018 19:37 Fenomen Ezhel uyuşturucudan tutuklandı!Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Ajanshaber