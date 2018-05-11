Ezan okununca ne yapacağını şaşırdı!

Antalya Muratpaşa Kent Meydanı'nda açık havada devam eden program sırasında yatsı ezanı okundu. Ezan sesi yayına da gelince ortaya ilginç diyaloglar çıktı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında Uğur Dündar'ın konuğu oldu.

Antalya Muratpaşa Kent Meydanı'nda açık havada devam eden program sırasında yatsı ezanı okundu. Ezan sesi yayına da gelince ortaya ilginç diyaloglar çıktı.

DÜNDAR, NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ BİLEMEDİ

Dündar, ezan sesinin yayına geldiği esnada "Ezan da okunuyor, Allah kabul etsin"sözleriyle ne yapacağını şaşırdı ve topu İnce'ye attı.

Siyaset 07 Mayıs 2018 19:34 Saadet partili amca isyan etti! "Erbakan'ın kemiklerini sızlattın"Temel Karamollaoğlu'na sert tepki gösteren amca, "Oy namustur, vatandır, imandır, dindir Allah'tan korkun İslam düşmanlarıyla, vatan hainleriyle nasıl iş birliği yaparsınız?" dedi.

Muharrem İnce ise; "Ezan okunurken konuşulmaz diye bir şey olmaz. Bir şarkı söylemiyoruz, eğlenmiyoruz. Ezan hem namaza çağrıdır, hem bağımsızlığımızın sembolüdür. Bağımsızlığımızın iki sembolü vardır: bayrak ve ezan. Ezan, hem bağımsızlığımızın sembolüdür hem de bir iddiadır. 'Biz bu toprakların sahibiyiz, müslümanız, buradayız' demektir. O yüzden konuşmakta hiçbir sakınca yok."sözleriyle durumu toparladı.

Gündem 07 Mayıs 2016 08:14 Uğur Dündar'dan küstah sözlerHalk Tv'de ekrana gelen Halk Arenası programının moderatörü Uğur Dündar skandal ifadeler kullandı.

Kaynak: Ajanslar