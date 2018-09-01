Eylül ayı ile ilgili sözler (2018) En iyi Eylül sözleri

Eylül ayı gelince internette en çok aratılan konular arasında Eylül ile ilgili sözler yer aldı. Hüzün ayı olarak bilinen Eylül'le ilgili sözleri yazımızda bulabilirsiniz.

Sıcak yaz aylarının sonuncusu olan Ağustos'u geride bırakırken, duygunun ve hüznün yoğun olduğu Eylül ayına girmiş olmakla birlikte internette en çok aratılan kelimeler arasında Eylül ayı sözleri, Eylül ile ilgili sözler, En güzel Eylül sözleri yer aldı.

Eylül ile ilgilili Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta ve Tumblr'da paylaşılacak sözler bugünlerde yoğunlukla aranıyor.

EYLÜL AYI İLE İLGİLİ SÖZLER

Aklınıza gelen eylül olsun gerisi bir hayattır.

Eylül’ü tanımak insanlara neşe ve geleceği gösterir.

Gökyüzündeki yıldızlar dahi Eylül ayında parıldaması bir başka olmaktadır.

Eylül ayında anlatılan aşk masalları insanlara neşe, sevinç, mutluluk ve gelecek sunar.

Eylül insanlara sevgi ve aşkı getirir, kapını her zaman sonuna kadar açık bırak.

Eylül bir ay değil, bir aylık ayrı bir mevsim. (Haşmet Babaoğlu)

Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle… (Turgut Uyar)

Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık. Ahmet Telli

Dedim ya, Eylül’dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin. (Cemal Süreya)

Eylül sadece bir sonbahar değil oldukça renkli zamanlardır.

Eylül seninle bir yaşam ömür boyu mutluluğun ifadesidir.

Her gönül insanı yemiştir, ömründe birkaç kez, Eylül’ün tokadını. (Servet Saygınoğlu)

Sevginizin derinliği hissedilecektir elbette bir gün işte Eylül ayında olanlardan birisi olmuştur.

Eylül’dür ya; yaprak her tuttuğu daldan önce kurur, sonra düşer. İnsandır ya; o da her güvendiği daldan önce kırılır, sonra düşer…

Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran.

Eylül ayında sevgililerin gün batımında el ele olması birbirlerine mühürlenmiş olmaları ile aynı duyguları taşır.

Eylül’ü görenler yaşamında kıyısından gelmiş olacaktır. Eylül ayının güzellikleri üzerinizde olsun sevgililer.

Mevsim ağlıyor bugün, özlüyor o aydınlık günlerini, ayrılıyor yapraklar ağaçlardan bir hasret rüzgârıyla. Bana eylülü yaşatma ey sevgili.

Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. (Ataol Behramoğlu)

Erkek ve kızlar için aşkı tanımaları için zaman eylül olup, sevgilerini sürdürecekleri zaman ise kasımdır.

Ruhum soğuk bir yazdan sıcak bir eylüle geçerken yıldızlarımızdan ışıklar saça saça uçuyorduk güneşe duyumsayabildiğimiz sonsuz aşkımız için teşekkür ederim.