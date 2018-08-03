Eyfel Kulesi 1,5 gün grevden sonra kapılarını açtı

Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi, çalışanlarının bir buçuk gün süren grevinin ardından kapılarını ziyaretçilere tekrar açtı.

Fransa'nın sembolü Eyfel Kulesi, çalışanlarının bir buçuk gün süren grevinin ardından kapılarını yerel saatle 09.00’da ziyaretçilere tekrar açtı. Eyfel Kulesi Operasyon Şirketi'nin (SETE) açıklamasında "Bazı çalışanların grevi sona erdi. Eyfel Kulesi kapılarını Cuma 09.00'da halka açacak" ifadelerini kullanıldı.



ÖZÜR DİLEDİ

Eyfel Kulesi'nde internet üzerinden satın alınan biletlere öncelik tanınarak asansörlerden biri sadece bu kişilerin kullanımına tahsis edilmişti. Çalışanlar, önceden satılan ve saati belirlenmiş biletlere sahip ziyaretçilerin neden olduğu aşırı yoğunluğun gerginliklere yol açtığını duyurmak amacıyla greve gitme kararı almıştı.

Eyfel Kulesi Operasyon Şirketi, ziyaretçilerden özür diledikten sonra biletlerini önceden alan ziyaretçilerin parasının iade edileceği açıklandı.

Kaynak: ajanslar