Everton taraftarından Cenk Tosun'a özel beste

Dün Huddersfield filelerini havalandıran takımının galibiyetine büyük katkı yapan Cenk Tosun'a Everton taraftarları özel bir beste hazırladı.

Beşiktaş'tan devre arasında Everton'a gitmesine rağmen kısa sürede sergilediği başarılı performansla büyük beğeni kazanan Cenk için yazılan şarkının sözleri ise şu şekilde:

Come on over to my place

(Haydi yerime gel)

Hey Cenk, we're having a party

(Hey Cenk, parti düzenliyoruz)

We've got Cenk Tosun and we f*****g love him when he's scoring goals for Everton

(Bizim Cenk'imiz var ve onu Everton için gol attığında çok seviyoruz)

Kaynak: Ajanslar