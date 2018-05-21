Evde hamilelik testi nasıl yapılır? Doğal gebelik testi

Evde hamilelik testi nasıl yapılır sorusu internette sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Doğal gebelik testi ile ilgili tüm her şey Ajanshaber.com'da.

Birçok kişi internettte evde hamilelik testi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Gebelik testlerini çoğu kişi eczaneden istemek için utanıyor ya da nasıl istendiğini bilmiyor. Teknolojinin ve bilimin gelişmediği zamanlarda insanların nasıl hamilelik testi yaptığı da merak ediliyor. Geçmişte kullanılan gebelik testlerine kaba tabiriyle koca karı yöntemleri denmektedir. Öncelikle başta şunu belirtmemiz gerekiyor. Evde yapılan hamilelik testlerinin yüzde 100 doğru sonucu verdiğini söyleyemeyiz. Çünkü yapılan işlem kocakarı yöntemiyle test olduğu için kesin bir sonuç beklenmesi doğru değildir. Doğal gebelik testi ile ilgili bilinmesi gereken her şeyin yazımızın devamında bulabilirsiniz.

EVDE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Evde hamilelik testinin nasıl yapılır sorusu günümüzde birçok insan tarafından merak edilen ve araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bizlerde bu yazımızda eskiden kocakarı yöntemleri olarak tabir edilen doğal gebelik testi ile ilgili detayları derledik.

ESKİDEN HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIRDI?



Eskiden hamile olduğunu anlamak için kocakarı yöntemleri kullanılırdı. İnsanlar hamile olup olmadığını anlamak için kocakarı yöntemiyle hamilelik testi yaparlardı. İlkel yöntemlerle hamilelik testi yapmak için şu anda neredeyse hepimizin evinde bulunan malzemeler kullanılırdı.

Limon İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Bir kaba idrarınızı yapın, limonu ikiye kesin ve yarısını bu kabın içine sıkın. Limon tortularının dibe çökmesi hamile olmanıza işaret eder. Ancak limon tortularının idrarın üzerinde kalması hamile olmadığınızı gösterir.

Diş Macunu İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Bir kasenin veya bardağın içine beyaz renkteki diş macununu sıkın ve ardından bu kaba idrarınızı ekleyin. Köpüren diş macunun rengi maviye dönerse sonuç pozitiftir, müjde hamilesiniz. Karışımda köpürme olur ancak renginde bir değişim olmazsa sonucunuz negatiftir yani hamile değilsiniz.

Sabun İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Sabun ile evde hamilelik testi yapmak için normal bir sabun kullanabilirsiniz. Küçük bir sabun parçasının üzerine idrar koyun. Şayet idrar köpüklenirse ve idrarda kabarcıklar oluşursa hamilesiniz demektir.



Toz Şeker İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Bir kasenin yahut bardağın içine biraz toz şeker koyun. Sabah kalktığınızda yaptığınız ilk idrarınızı şekerin üzerine dökün ve biraz bekleyin. Kasedeki şeker tamamen erir ise maalesef hamile değilsiniz demektir. Ancak idrarın içinde şekerler topaklanır ve erimez ise sonucunuz pozitiftir yani hamilesiniz. Bu testin güvenilirliğinin nedeni şudur; Hamilelik durumunda idrarda bulunan HCG şekerin erimesine engel olur. Bu durum ise gebeliğin müjdecisidir.

Evde İdrar Testi İle Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Eczaneden veya sağlık ocağından idrar testi alınız. Eczaneden aldığınız testi düz bir zemine koyunuz. İdrarınızı cam yada plastik bir kaba yapınız ve testin içinden çıkan damlalık ile idrarı alıp testin üzerinde gösterilen küçük bölmeye 2 damla damlatınız ve 2 yada 5 dk bekledikten sonra sonuç hazır. Çift çizgi gebeliktir.

Karbonat İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Bir kaba idrarınızı yapın. İdrarın üzerine biraz karbonat dökün. Şayet karbonat kabarır ve köpürürse müjde hamilesiniz. Karbonatın kabarıp köpürmemesi hamile olmadığınız anlamına gelir.

Çamaşır Suyu İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Bir bardakta çamaşır suyunu ve idrarınızı karıştırın. Karışım köpürmeye başlarsa müjde hamilesiniz.

Kırmızı Lahana İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Kırmızı lahananın yarısını doğrayın ve sıcak su dolu bir kaba koyun. Ocağa koyun ve 10 dakika kaynatın ve sonra soğumasını bekleyin. Suyu bir kavanoza veya fincana dökün. Başka bir kavanoz veya bardağa aldığınız idrarla bunu eşit miktarlarda karıştırın. Renk aynı kalırsa, yani mor olursa, çocuğunuzun kız olma şansı yüksektir ve eğer renk kırmızı yada pembeye dönüşürse çocuğunuz erkek olacak demektir.

Süt İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Bir bardak sütü kaynatın, daha sonra içine aynı miktarda idrar koyun. 1 gün bekletin, süt kesilirse gebelik vardır, kesilmezse gebelik yoktur.

İdrar İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Kullanmadığınız bir cezvede veya kapta idrarınızı kaynatın. İdrarın kaynatırken köpürmesi hamilelik belirtisidir, köpürmez ise gebe değilsiniz.

Sirke İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Bir kaba idrarınızı yapın, ardından üzerine sirke katın. Bir süre sonra karışımın rengi değişirse sonuç hamilesiniz demektir.

Karahindiba İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Birkaç tane karahindiba yaprağı kesip plastik bir kaba koyun. Kabı güneş görmeyen bir koyun. Bu testi yapmadan önce bolca su içerek idrar torbanızı iyice doldurun. Yapraklar tamamen ıslanana kadar kaba işeyin. 10 dakika sonra yapraklar üzerinde kırmızı bir tabaka oluşursa müjde hamilesiniz.

Buğday ve Arpa İle Evde Hamilelik Testi Nasıl Yapılır?

Buğday ve arpa tohumlarına biraz idrar dökün ve çimlenip çimlenmediğine bakın. Mısırlılara göre, buğday çimlenirse bebeğiniz olacak.

Kaynak: AjansHaber