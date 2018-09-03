Ev hapsindeki Ajan Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Brunson'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Brunson'un Alsancak semti Işılay Saygın Sokak'taki evine Türk bayrağı asıldığı görüldü.

EV HAPSİNDE

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

Brunson'ın ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan 3 itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.

Avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiliyle ilgili yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar