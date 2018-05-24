Eto'o, Lazio ile görüştü!

Devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olan tecrübeli golcü oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basını, Atiker Konyaspor'un Ocak ayında kadrosuna kattığı Samuel Eto'o'nun Lazio'ya transfer olabileceğini öne sürdü.

Corriere dello Sport ve Rai Sport'ta yer alan haberlerde 37 yaşındaki veteran golcünün bugün Roma'da Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile dört saat süren bir görüşme yaptığı belirtildi.

Kamerunlu oyuncu, bu sezon Atiker Konyaspor forması altında çıktığı 13 maçta 6 gole imza atmıştı.

Eto'o, Türkiye kariyerinde ise Antalyaspor ve Atiker Konyaspor formaları altında toplamda 91 resmi maça çıkıp 50 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Ajanslar