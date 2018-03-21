Etiyopya'da Yüzlerce Türün Yaşadığı Orman Kül Oluyor

Ülkenin güneyinde bulunan ve UNESCO tarafından koruma altında olan Sheka Ormanı'nda çıkan yangın cuma gününden bu yana söndürülemiyor.

Etiyopya'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından koruma altında tutulan Sheka Ormanı’nda çıkan yangın bölgedeki yüzlerce canlı türünü tehdit ediyor.

Ülkedeki yerel medya organlarından FANA’nın haberine göre, ülkenin Güney Milletleri-Milliyetleri ve Halkları eyaletindeki Sheka Ormanı’nda cuma günü başlayan ve halen söndürülemeyen yangın 200 hektarlık ormanlık alanı kül etti.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış sebebi ise henüz tespit edilemedi.

Oldukça geniş bir canlı çeşitliğine sahip orman, 2012 yılında UNESCO tarafından "dünya biyosfer rezerv alanı" ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştı. UNESCO’ya göre, ormanda 300'den fazla damarlı bitki, 50 memeli, 200 kuş ve 20 amfibi hayvan türünün yanı sıra çok sayıda endemik tür de bulunuyor.

Dünyanın 120 ülkesindeki 669 biyosfer rezerv alanının 75'i Afrika ülkelerinde yer alıyor.

Kaynak: AA