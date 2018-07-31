Etiyopya Başbakanı Ali'den BAE'ye tokat gibi cevap!

Etiyopya Başbakanı Ahiy Ahmed'in Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed'i rezil ettiği diyalog ortaya çıktı. Amhed, BAE prensi Şeyh Zayid'e "İslam'ı size öğreteceğiz" dediği belirtildi.

ABD'nin Körfez karakolu haline gelen BAE, siyasi ve ekonomik temelli çıkarları nedeniyle gün geçtikçe İslam'dan uzaklaşıyor. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'da yaşanan olumsuz gelişmelere karşın ABD'nin karakol devlet vazifesini sürdürmeye devam eden BAE'ye Doğu Afrika'dan bir ses yükseldi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin bir toplantı sırasında BAE Prensi Muhammed bin Zayed'e "İslam'ı size öğreteceğiz" dedi.

BAE'DEN DESTEK TALEBİ



Katıldığı bir toplantıda BAE Veliat Prensi Şeyh Zayid ile yaşadığı anı anlatan Abiy Ahmed, Zayid'den Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da İslam enstitüsü kurulması için destekistediğini açıkladı. Amhed'in Zayid'den istediği yardıma karşın BAE'den küstah bir cevap geldi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed BAE'li veliaht prensten, "Her konuda size yardım edeceğiz, size İslam'ı öğreteceğiz" cevabını aldı.

AHMED'DEN GERÇEKLERİ YÜZE VURAN CEVAP



Etiyopya Başbakanı Ahmed, Zayid'in küstah sözlerine karşı, "Bize İslam'ı öğretmenize ihtiyacımız yok. Çünkü siz İslam'dan uzaklaştınız. Bize sadece Arapçayı hızlı şekilde öğretin, biz İslam'ı anlayıp sizi doğru yola iletiriz, İslam'ı size biz öğretiriz" cevabını verdi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI



Etiyopya Başbakanı'nın cevabı salonu dolduran kalabalık tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, Başbakan Ahmed uzun süre alkış aldı. BAE veliaht prensi Şeyh Zayid'e verilen bu cevap BAE'nin tavırlarına karşı beslenen hislere tercüman oldu.

Kaynak: Ajanslar