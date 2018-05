Et fiyatları ne kadar oldu 2018 - Et Balık Kurumu fiyatları

Et balık kurumu fiyatları ve Et fiyatları ne kadar oldu 2018 yılı Ramazan ayında merak edilen konular arasında yer aldı. Et fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı ve et balık kurumu fiyatları Ajanshaber.com'da.

Ramazan ayının gelmesiyle insanların merak ettiği soruların başında et fiyatları ne kadar oldu sorusu yer aldı. Ramazan sofraların et görmek isteyen vatandaşlar şimdiden bu sorunun yanıtını merak ediyor. Et balık kurumu fiyatları ile ilgili Bakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba açıklamada bulundu. Fakıbaba, uygun fiyatla et satılan market sayısının toplamda 15 bin gibi bir rakama eriştiğini belirtti. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Et ve Süt festivalinde konuşan Bakan Farkıbaba, stantları gezerek anneler günü vesilesiyle kadınlara çiçek dağıttı. Bakan Fakıbaba, Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran illerin başında geldiğini söyledi. Et fiyatları ne kadar oldu ve et balık kurumu fiyatları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ET FİYATLARI NE KADAR OLDU 2018

Et fiyatları ne kadar oldu 2018 yılında merak edilen sorular arasında yer alıyor. Ramazan ayında iftarda ve sahurda sofrasında et görmek isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bizlerde Ajanshaber olarak sizler için et fiyatlarını araştırdık. Et fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtın haberimizin devamında.

UYGUN FİYATLA ET SATAN MARKET SAYISI ARTTI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, uygun fiyatlı et satılan zincir market sayısının 15 bine eriştiğini söyledi. Bakan Fakıbaba, "2002 yılına bakıyorum tarıma verilen destek 1.9 milyar iken, bize bunu 2018'de 15 milyara çıkartmışız. Ortalama 7,5 misli arttırmışız. Çiftçilerimiz ile konuştum, bazı sıkıntıları var. Elbette ki sıkıntısız olmaz. Ancak şundan eminler. Diyorlar ki 'Hükümet olarak, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak size inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

UYGUN FİYATLA ALIM YAPILABİLECEK

Bakan Fakıbaba, "Bir hekim olarak, bir cerrah olarak ilk olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık denilince vallahi şaşırmadım değil. İlk haftadan itibaren öyle bir sevdim, öyle bir mesleğime alıştım ki siz üretici kardeşlerime hayranım ben, aşığım. Sizler olmamış olsanız açız, ülke aç. Yaptığınız çok önemli. Sadece para olarak değil, manevi olarak da çok güzel işler başarıyorsunuz. Bakın, bugünden itibaren üçüncü bir market zincirini satışa ilave ettik. 13 bin olan marketler zinciri 15 bine çıkmış oldu. 81 milyon vatandaşımız daha rahat olsun, daha rahat alışveriş yapsın diye. O marketlerde de bugünden itibaren 29 liradan ve 31 liradan alma şansına sahip olacaksınız" diye konuştu.

ET BALIK KURUMU FİYATLARI

DANA KIYMA 28,75

DANA KUŞBAŞI 31,00

DANA BİFTEK-ROSTO 36,00

DANA PİRZOLA 50,00

DANA KONTRFİLE 50,00

DANA BONFİLE 65,00

GÖVDE TAVUK 6,70

TAVUK SPECİAL BUT 8,55

TAVUK BAGET 8,57

TAVUK PİRZOLA (DERİLİ) 9,75

SPECİAL TAVUK GÖĞÜS (MUZ) 7,45

TAVUK KANATSIZ TÜM GÖĞÜS 7,55

TAVUK KANAT UÇSUZ 12,30

TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 12,55

TAVUK FİLETO (DERİLİ) 10,45

TAVUK TAŞLIK 5,40

TAVUK KARACİĞER 4,30

TAVUK KALÇALI BUT 6,75

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (ACISIZ) 35,65

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (ACILI) 35,65

TÜRK SUCUK 39,80

SOSİS 29,35

FISTIKLI SALAM 30,40

MACAR SALAM 29,15

PASTIRMA 63,95

EKSTRA PASTIRMA 68,50

PASTIRMA DİLİMLİ 65,95

EKSTRA PASTIRMA DİLİMLİ 73,50



JÖLE İŞKEMBE 16,80

TAVUK BURGER 14,20

DANA BURGER 21,95

AKÇAABAT KÖFTE 29,30

İNEGÖL KÖFTE 28,10

ADANA KÖFTE 28,70

KASAP KÖFTE 27,85

MİSKET KÖFTE 29,14

TEKİRDAĞ KÖFTE 28,90

YOZGAT KAVURMA 37,75

SIĞIR EBK KAVURMA 37,75

SIĞIR KIYMA TİPİ KAVURMA 33,60

BİNGÖL KAVURMA 57,75

GÖVDE KOYUN 26,20

KOYUN BUT 29,00

KOYUN KOL 26,35

KOYUN PİRZOLA 34,25

KOYUN GERDAN 24,80

KOYUN GÜVEÇ (KABURGA) 23,20

GÖVDE TOKLU 35,85

TOKLU BUT 37,60

TOKLU KOL 35,50

TOKLU PİRZOLA 53,50

TOKLU GERDAN 32,00

TOKLU GÜVEÇ (KABURGA) 30,00

GÖVDE KUZU ETİ (KUYRUKSUZ) 37,25

KUZU ÇATAL BUT 38,75

KUZU KOL 36,50

KUZU PİRZOLA 55,00

KUZU GERDAN 33,00

KUZU GÜVEÇ 31,00

KUYRUK YAĞI 16,20

Kaynak: AjansHaber