Esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı

İngiltere'nin Rhydypandy kasabasında otlandıkları sırada esrar yiyen koyunlar köyü birbirine kattı.

İngiltere'nin Rhydypandy köyünde, koyunlar köylüler arasında endişeye sebep oldu. Rhydypandy'de yaşayan bir bölge yetkilisi olan Ioan Richard, esrar yiyen bir grup koyunun köyün içinde büyük hasara yol açtığını belirtti.

Sokaklarda koşuşturdular

Richard "Koyunlar sokaklarda bir o yana bir bu tarafa koşuyor, bahçelere giriyordu, hatta bir tanesi bir eve girip evi berbat etti" dedi.

Sputniknews'in haberine göre, koyunların daha önce yakınlarda bulunan yasadışı bir fabrikaya ait esrar kalıntılarını yemiş olabileceği belirtildi. Richard ayrıca olayın tekrarlanmaması için polise başvurup kalıntıları yok etmelerini istediklerini söyledi.

Kaynak: Ajanslar