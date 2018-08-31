Esnafı 100 milyon lira dolandırdı: İstanbul'da yakalandı

İstanbul Şişli'de Osmanbey esnafını yüksek kâr payı vaadiyle kandırarak 100 milyon lira dolandıran Erol Hacıosmanoğlu gizlendiği villada yakalandı.

İstanbul Şişli'de Osmanbey esnafından yüksek kâr payı vaadiyle topladığı 100 milyon TL’yle kayıplara karışan İşlem Döviz’in ortaklarından Erol Hacıosmanoğlu, Şile’de gizlendiği villada yakalandı.

ESNAFI DOLANDIRDI

Hürriyet'teki habere göre, tekstil sektörünün kalbi Osmanbey’de 20 yıldır faaliyet gösteren İşlem Döviz, geçen haziran ayı başında sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. Birçok esnafın yüksek kâr payı vaadine kanarak İşlem Döviz’e paralarını yatırdığı ortaya çıkmıştı. İşlem Döviz’in yönetim kurulu üyesi 3 kişi hakkında ise dolandırıcılık suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

ORTAKLAR ARANIYOR

Bunlardan Erol Hacıosmanoğlu’nun Şile, Alacalı Köyü’ndeki bir villada saklandığı bilgisine ulaşan polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Hacıosmanoğlu, adli işlemlerinin yapılması için jandarmaya teslim edildi. İşlem Döviz’in diğer ortakları Ahmet Ali D. ve Mustafa Ç.’nin yakalanması için ise çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Ajanslar