Eskrimde Dünya Şampiyonası hazırlıkları

Milli eskrimciler, 1-9 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenecek Dünya Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor

Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar ve Gençler Şampiyonası'nda tarihi başarılar elde eden Türk Milli Takımı'nın Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 18 Mart'ta başlayan hazırlık kampı, başantrenör Valery Shturbabin yönetiminde günde 3 antrenmanla devam ediyor.

Milli takım kafilesinde yer alan 16 eskrimcinin arasında bu yıl yıldızlarda Avrupa şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ ile gençler Avrupa üçüncüsü Aylin Çakır da bulunuyor.

Eskrim Milli Takımı Antrenörü ve Teknik Kurul Koordinatörü Recep Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başantrenör Shturbabin'in çok disiplinli bir program uyguladığını belirterek, "Rusya'daki Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarılar sonrasında sporcularımızın motivasyon kaybına uğramaması için hepimiz yoğun çaba harcıyoruz." dedi.

Tüm sporcuların yetenekleri, birikimleri ve uygulanan yoğun antrenman programı sonucunda Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanabilecek durumda olduğunu kaydeden Koç, "Sporcularımızın hepsine güveniyoruz. Milli eskrimcilerimizin İtalya'da da madalyalar kazanacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.