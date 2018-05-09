Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102 Bölüm Izle - Gönül ve Tipi ölecek mi?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102 Bölüm Izle aratması internette sıkça yapılıyor. Diziyle ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102 Bölüm Izle izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü şok etkisi yarattı. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Hızır, Meryem'in hastalığından ötürü çocuğu aldırmasını istedi. Fakat Meryem buna yanaşmayınca Ceylan ile birlikte bir oyun tertip etti. Hızır Meryem'in kendisini izleyeceğini ve çocuğunu aldıracağını düşünürken büyük bir yanılgıya uğradı. Gönül ve Tipi ailesiyle birlikte yemekten çıktıktan sonra Kudret'in adamları tarafından kurşulandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 102. BÖLÜM

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102 Bölüm Izle aratması internette şu sıralar çok yapılıyor. Özellikle final sahnesini izleyenler yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladılar. Reşit belasında kurtulduktan sonra Ekrem sıranın kendisine geldiğini düşünerek Ünal'ı Hızır'ın üzerine yönlendirmeye çalıştı.

Diğer yandan daha büyük bir tehlike yani Kudret, dayısı Reşit'in intikamını almak için pusular kurar. Yaşar, kendisini izlediğini farkettikleri adamlardan Tipi'yi öldürmek için yola çıktığını öğrenir ve telefonla ulaşmaya çalışır. Fakat geç kalır. Gönül ile Tipi, restaurant çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Gönül ile Tipi ciddi bir şekilde yaralanır. Gönül ve Tipi öldü mü merak ediliyor.





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Reşit belası henüz son bulmuşken, hızla ölüme doğru sürüklendiğinin farkında olan Ekrem derhal harekete geçer. Ünal Kaplan'ı, Hızır'ı yok etmeden, masanın kontrolünü ele geçiremeyeceği konusunda ikna etmeye çalışacaktır.

Durmaksızın üstlerine salınan belalar yüzünden bir türlü rahat nefes alamayan Çakırbeyliler, asıl düşmanlarının daha büyük bir planla karşılarına çıkacaklarını bilirler.

Kaynak: AjansHaber