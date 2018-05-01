Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanında Hızır ve Ünal savaşı!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanında Hızır ve Ünal şoku yaşanıyor. Yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından aranmaya başlandı. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde ortalık yine karışıktı. Reşit'in planları ve Şahin Aga'nın bunlara alet olması Hızır'ı zor durumda bıraktı. Şahin Ağa duyduklarını hiç soruşturmak bile istemedi. Hemen soluğu galeride aldı. Böylece Şahin Ağa istemeden Reşit'in kurduğu oyunlara alet oldu. Çakırbeyli ailesi ve dostları tuzağa bu olaydan ötürü tuzağa düştü. Bir kez daha düşmanla ve pususuyla karşı karşıya kalan Hızır için hayatta gerçekleşecek her şey bir mucizeye dönüşmeye başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 102. BÖLÜM FRAGMANI

Atv'de yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran, izleyicileri ekran başına kitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili merak edilen soruların başında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

ŞAHİN AĞA OYUNLARA ALET OLUYOR

Şahin Ağa duyduklarının ardını, arkasını dinlemeden soluğu galeride aldı. Böylece Şahin Ağa, istemeden de Reşit'in oyununa alet oldu. Çakırbey Ailesi ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vererek kötü bir iş yaptı.

HIZIR İÇİN ARTIK HER ŞEY MUCİZE

Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizeydi. Çünkü bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan kişi olmuştu.

FİKRET PUSUYA DÜŞÜYOR

Düşmanların oyunları karşısında çaresiz kalan Fikret pusuya düştü. Reşit'in tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlamaya başladı. Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması bir mucizeydi. Fikret'in planı ise tıkır tıkır işliyordu.

ÜNAL KAPLAN KOZU

Tüm herkes en başından olduğu gibi yine Ünal Kaplan'dan şüphe edecekti. Çünkü tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüphesi vardı. Ünal şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmalar dizide heyecanlı dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

100. BÖLÜM KUTLAMASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi, önceki gün yüzüncü bölüm kutlaması için Beykoz'daki setinde bir araya geldi. Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın yaptığı başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 100. Bölümünü kutladı. atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' Beykoz'daki setinde 100. Bölüme özel kutlamada pasta kesti.

Kaynak: AjansHaber