Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ünal Yücel idaresindeki 26 RP 384 plakalı kamyon, Eskişehir-Bursa karayolu otogar üstgeçitindeki yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir'e (78) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Demir'in cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü Ünal Yücel ise ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA