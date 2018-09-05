Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Eskişehir'de 2 grup arasında çıkan kavgada silah çekildi. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı.

Araları bozuk olan 2 grup Hoşnudiye Mahallesi CengizTopel Caddesi ve Bayrak Sokak kesişiminde kavgaya tutuştu.

BİR KİŞİ GÖĞSÜNDEN VURULDU





Bir süre sonra tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle olay Cengiz Topel Caddesine sıçradı. Burada kavgaya karışan şahıs veya şahıslar tarafından silah çekilerek ateş açıldı.

Açılan ateşte, Mesut Can Ş. (21) göğsünden, Ali H. (44) sol bacağından yaralandı. Olayda ayrıca, Mesut G. (36) ise başına aldığı darbeler sonucu yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI





Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafındanEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Can Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Ajanslar