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05 Eylül 2018 07:26 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2018 08:48

Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Eskişehir'de 2 grup arasında çıkan kavgada silah çekildi. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Araları bozuk olan 2 grup Hoşnudiye Mahallesi CengizTopel Caddesi ve Bayrak Sokak kesişiminde kavgaya tutuştu.

Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

BİR KİŞİ GÖĞSÜNDEN VURULDU

Bir süre sonra tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle olay Cengiz Topel Caddesine sıçradı. Burada kavgaya karışan şahıs veya şahıslar tarafından silah çekilerek ateş açıldı.

Açılan ateşte, Mesut Can Ş. (21) göğsünden, Ali H. (44) sol bacağından yaralandı. Olayda ayrıca, Mesut G. (36) ise başına aldığı darbeler sonucu yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafındanEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Can Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Silahlı kavgaEskişehir


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