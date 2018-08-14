Eskişehir'de şarampole devrilen otomobilde 1kişi öldü 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de şarampole devrilen otomobili ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de feci bir kaza meydana geldi. 5 kişinin içinde yer aldığı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Ters dönen araçta Özlem Ünal olay yerinde hayatını kaybederken, kazada R.Ü, Fatma Ünal, İrem Ünal ile Ada Ünal yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sivrihisar Devlet hastanesine götürülürken, hastanede tedavileri devam eden aynı aileden 4 kişinin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.





Kaynak: Ajanslar