Eskişehir'de feci kaza: Tramvay yayaya çarptı

Eskişehir’de yolun karşısına geçen genç tramvayın altında kaldı. Genç çocuk çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

17 yaşındaki Enes K. sabah 8.00 sularında okula gitmek üzere yola çıktı. Bir süre ilerleyen genç, İsmet İnönü 2 Caddesinden karşıdan karşıya geçmek üzere hazırlandı.

TRAMVAY ÇARPTI



Araç yolunu geçen Enes K., tramvay yolunu da geçeği esnada SSK istikametine giden tramvay kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen lise öğrencisi, tramvayın altında kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerini beklerken gencin bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti.

Kaynak: Ajanslar