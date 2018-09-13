Eskişehir'de biçerdöverle otomobil çarpıştı

Eskişehir'de biçerdöverle otomobil çarpıştı. Bu trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet Kuran idaresindeki biçerdöver, İnönü-Bozüyük karayolunun birinci kilometresinde Hidayet Şahan yönetimindeki 31 UH 343 plakalı otomobille çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçta bulunan Döne Ak (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar