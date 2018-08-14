Eskişehir'de 72 yaşındaki adam ikinci üniversiteyi de bitirdi

Eskişehir'de yaşayan, işletme fakültesi mezunu Süleyman Atlıhan ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Süleyman Atlıhan, hiçbir şey için geç olmadığını, gençlere örnek olmak için ikinci üniversiteyi bitirdiğini söyledi. Evli, 3 çocuk, 2 torun sahibi Süleyman Atlıhan, 1971 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu.





FARKLI İŞLERDE ÇALIŞTI



Bir süre muhasebe ve mağaza müdürlüğü görevlerinde bulunan Süleyman Atlıhan, daha sonra oto yedek parça dükkanı açtı ardından da fatura ödeme merkezi işletti. Emekli olan Atlıhan, şimdi de emlakçılık yapan arkadaşlarına yardımcı oluyor.





"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"



'Mutlu Yaşamın Sırları' adlı kitap yazma çalışmalarını da sürdüren Süleyman Süleyman Atlıhan, "Hiçbir şey için geç değildir" dedi. Gençlere örnek olmak için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü'nü de ikinci üniversite olarak bitirdiğini söyledi.







"İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE BAŞLADIM"



Süleyman Altıhan, "Hayatımızın çoğu ticaretle geçtiği için boş durmadık. Bir de dedik ki çalıştığımız konuda acaba ilmi olarak faydalanabilir miyiz, diye tekrar ikinci üniversiteye başladım. Bu yıl 2 yıllık Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü'nü bitirdim. Bu işin yaşı yoktur. İmkan verildiği sürece insanların gayretle bitirebileceğini ispatlamak için yaptım. Okuyamayan, okumayan birçok gençleri görüyorum. 'Acaba bir faydası olur mu, örnek olabilir miyiz' gayreti içerisinde böyle bir girişimde bulunmuştum, çok şükür onu da başardık. 'Mutlu Yaşamın Sırları' adı altında kitap çalışmasına başladım, amatör olarak. Burada, birilerine tavsiyelerde bulunuyoruz. 'Hiçbir şey için geç değildir, imkanınız olduğu zaman yeter ki isteyin, arzulayın' diyoruz. Bu okulu da oradan bir çağrışım yaptığı için bitirdim. Önce kendimiz başaralım ki tavsiyemizin değeri olsun." diye konuştu.





Kaynak: Ajanslar