Eskişehir Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak tarafından yapılan açıklamalara göre şehir hastanesinde sona gelindi ve açılış için gün sayılıyor.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sait Çelebi, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve beraberlerindeki heyeti makamında ağırladı.
AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün kamu-özel işbirliği kapsamında yaptırdığı 1081 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinde bitme aşamasına gelindiğini hatırlatan Vali Çakacak, son model teknolojik donanıma ve 5 yıldızlı otel odası konforuna sahip olacak hastanede, vatandaşların sağlık alanında ulaşılan en son teknolojik hizmetlerden yararlanacağını aktardı.
Hastanelerde görev yapacak personeller uygulamalı eğitimden geçtiler. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Çelebi de hastanenin kabul sürecinin tamamlanmasının ardından hizmete girmesiyle birlikte bölgede önemli sağlık merkezi olacağını belirtti.
Kaynak: Ajanslar