Eskişehir katliamında şok! Rektör istifa etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen istifa etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, istifa etti.

4 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ESOGÜ'de zanlı Volkan Bayar, eğitim fakültesi binasında ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla öldürmüştü.

Olayın ardından zanlı ve aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B, gözaltına alınmıştı. Zanlı Volkan Bayar hakkında, ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTI

4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar (37) tutuklanmıştı.

Kaynak: AjansHaber