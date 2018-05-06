Eskişehir doluya hazırlıksız yakalandı

Sivrihisar ilçesinde 15 dakika süren dolu yağışına vatandaş hazırlıksız yakalandı.

Eskişehir'de 2 gündür aralıklarla süren yağmur, Sivrihisar ilçesinde de öğlen saatlerinde yerini doluya bıraktı.

GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ



Nohut büyüklüğünde olan dolu taneleri, ilçede adeta beyaz bir örtü oluşturdu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı zor anlar yaşatırken vatandaşlar kendisine sığınacak yer aradı.

Yaz mevsimine hazırlık yapan vatandaşlar, önce yağmur ardından da doluyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Ajanslar