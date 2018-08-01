Eski TRT çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle yargılanan eski TRT çalışanlarının davasında 10 sanığa 6 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen 20 eski TRT çalışanın yargılandığı davada, 10 sanığa 6 yıl 3 aydan, 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıkları ile yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladıklarını belirterek, müzekkere arası verdi.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan Taşar, Hasan Hüseyin Örs ve İbrahim Halil Öztürkeri'yi "silahlı terör örgütüne üyelikten" 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Özden Kınık'a aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, söz konusu sanıkların hükümle birlikte tutukluluk hallerinin de devamını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanıklardan Kemal Erdem, Hasan Basri Erden, Mehmet Ali· Öget, Mustafa Ünal'ın 7 yıl 6, İdris Selçuk'un ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmeden mahkeme, yargılama aşamasından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık A.F'ye 1 yıl 6 ay 22 hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanık Hanife Sayılır'ın bütün suçlamalardan beraat ettiği davada, sanıklar Cavit Atasever, Cihangir Çetin, Hüsamettin Kıroğlu, Murat Kirti, Mustafa Altıntaş, Mustafa Beyhan, Mustafa Yazkan, Osman Zeybek ve Servet Dağ'ın dosyaları ayrıldı. Bu sanıkların yargılanmalarına devam edilecek.

Kaynak: AA