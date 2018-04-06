Eski TRT çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 20 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında 20 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Ankara, Adana, Adıyaman, Hatay ve İstanbul'da operasyon başlattı.

Eski TRT çalışanı oldukları öğrenilen 20 zanlının gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA