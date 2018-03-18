"Eski takım arkadaşlarıma güveniyorum"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçın ardından eski takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi.

Devre arasında Beşiktaş'tan İngiliz takımı Everton'a transfer olan Cenk Tosun, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin henüz bitmediğini belirterek, "Bugün bir mağlubiyet aldık ama daha her şey bitmedi. Oynanacak çok maç var. Bugün kilit bir maçtı ama maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Eski takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklar." diye konuştu.

Cenk, "Gönlümüz Beşiktaş'tan yana. İnşallah Beşiktaş şampiyon olur." dedi.

"(PREMİER LİG) ÇOK BÜYÜK KEYİF VERİYOR"

Everton'ın Stoke City ile oynadığı son lig maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olan milli oyuncu, Premier Lig'de oynamaktan keyif aldığını aktararak, "Gerçekten çok büyük keyif alıyorsunuz o ligde oynarken. En güzel statlarda, en güzel sahalarda, en iyi takımlara karşı oynuyorsun. Gerçekten çok büyük keyif veriyor. İlk başlarda fiziki anlamda biraz zorlandım ama daha iyi çalışıp kondisyonumu güçlendirdim. Şimdi daha iyi, daha rahat hissediyorum kendimi." ifadelerini kullandı.

Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'ın kendisine çok güvendiğini dile getiren Cenk Tosun, şunları kaydetti:

"Hoca ile aramız çok iyi. Zaten hoca istedi transferi. Bana çok güveniyor. Fiziksel anlamda gelişmemi istediği için birkaç maç koruma amaçlı oynatmadı. İdmanlarda daha iyi hissettiğimi görünce formayı verdi."



