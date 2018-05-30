Eski kimliklerle oy kullanılabilecek mi? Açıklama geldi

Eski kimliklerle oy kullanılabilecek mi sorusunun yanıtı seçime az bir zaman kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eski kimliklerle oy kullanılabilecek mi sorusuyla ilgili açıklama geldi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine az bir zaman kala internette eski kimliklerin kullanılamayacağına dair söylentiler çıktı. Söylentilerin artmasından sonra vatandaşlar eski kimliklerle oy kullanılabilecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Milyonlarca vatandaşımız tarafından merak edilen bu soru yanıt buldu. Konuyla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre 24 Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberleri gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ESKİ KİMLİKLERLE OY KULLANILABİLECEK Mİ?

24 Haziran seçimlerinde eski kimliklerle oy kullanılabilecek mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. İnternette 10 yıldan eski kimliklerle oy kullanılamayacağına ilişkin söylentiler çıkmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada bu söylentilerin gerçekliği yansıtmadığını belirtti.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

LİSTEDE İSMİ OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Buna göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen T.C. Kimlik Numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belge ile ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak.

ERKEN SEÇİM NEDİR?



Türkiye'de milletvekili seçimleri, normal şartlarda 4 yılda bir yapılıyor. Her 4 yılda bir 550 milletvekili seçiliyor ve milletvekillerinin partilere dağılımına göre bir hükümet kuruluyor. Hükümet güvenoyu alırsa görevini 4 yıl boyunca sürdürüyor. Ancak 16 Nisan'da yapılan referandum ile birlikte TBMM'ye girecek olan milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı. Bazı durumlarda genel seçim 4 yıldan daha kısa sürelerde de yapılabiliyor. Buna 'erken seçim' deniyor.

Kaynak: AjansHaber