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05 Nisan 2018 21:09 | Son Güncelleme: 05 Nisan 2018 21:10

Eski Katalan lider Puigdemont tahliye edildi

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, şartlı tahliye edildi.

Eski Katalan lider Puigdemont tahliye edildi

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont şartlı tahliye edildi.

Etiketler: lidertutuklukatalonyatahliye


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