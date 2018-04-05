Eski Katalan lider Puigdemont tahliye edildi
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, şartlı tahliye edildi.
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont şartlı tahliye edildi.
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont şartlı tahliye edildi.
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