Eski İngiliz futbolcu Beckham ve ailesi Endonezya'daki depreme yakalandı

Ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ailesiyle birlikte Bali'de tatildeydi. Endonezya'nın Lambok Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremi hisseden aile, bölgeyi depremden sonra terk etti.

David Beckham ailesiyle birlikte Bali'ye tatile gitti. Ancak Beckhamların tatili Endonezya'daki 7 şiddetindeki depremle birlikte yerle bir oldu.

DEPREM BALİ ADASI'NDAN DA HİSSEDİLDİ



142 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı 7 şiddetindeki deprem, çevresinde bulunan Bali Adası'ndan da hissedildi.



AİLECE DEPREME YAKALANDILAR



Depreme yakalanan aile, hemen kaldıkları otelde eşyalarını toplayarak ülkelerine geri döndü.

Kaynak: Ajanslar