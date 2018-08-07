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07 Ağustos 2018 10:41 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 10:58

Eski İngiliz futbolcu Beckham ve ailesi Endonezya'daki depreme yakalandı

Ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ailesiyle birlikte Bali'de tatildeydi. Endonezya'nın Lambok Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremi hisseden aile, bölgeyi depremden sonra terk etti.

Eski İngiliz futbolcu Beckham ve ailesi Endonezya'daki depreme yakalandı

David Beckham ailesiyle birlikte Bali'ye tatile gitti. Ancak Beckhamların tatili Endonezya'daki 7 şiddetindeki depremle birlikte yerle bir oldu.

DEPREM BALİ ADASI'NDAN DA HİSSEDİLDİ

142 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı 7 şiddetindeki deprem, çevresinde bulunan Bali Adası'ndan da hissedildi.

AİLECE DEPREME YAKALANDILAR

Depreme yakalanan aile, hemen kaldıkları otelde eşyalarını toplayarak ülkelerine geri döndü.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: YaklandılarEndonezyaAilecekDepremBeckham


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