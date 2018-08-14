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14 Ağustos 2018 16:02 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2018 16:02

Eski HDP İstanbul İl Başkanı gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil Altan'ın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Eski HDP İstanbul İl Başkanı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekipleri, terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya  çalıştığı istihbaratı üzerine Haydar Y'yi takibe aldı.

Haydar Y'nin, Keşan Otogarı'nda, eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet  Şamil Altan ve göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunan Ahmet T ile buluşması  üzerine, ekipler operasyon düzenledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Altan ile Haydar Y. ve Ahmet T., emniyetteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Altan'ın, aralarında HDP ve HDK üyelerinin de bulunduğu 18'i tutuklu  34 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılandığı  davanın İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Haziran'da görülen duruşmasında,  tahliye edildiği öğrenildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: HDP istanbul il başkanı


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