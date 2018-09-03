Eski cumhuriyet savcısının korkunç ölümü: Çöplükte bulundu

Niğde'de iki yıl önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcısı, çöplükte kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, savcının 2 yıl önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Merkeze bağlı Sazlıca Kasabası yakınlarında bulunan çöplükte, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur kafasından silahla vurularak öldürüldü.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde olayın zanlısı olarak 42 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.



Yetkililer, olayla ilgili başlatılan işlemin sürdürüldüğünü belirtirken, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un iki yıl önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar