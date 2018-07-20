Eski bilgisayar parçalarından doğan sanat eserleri

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde atıl durumdaki bilgisayarları değerlendirmek üzere 2 yıl önce bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 300 bilgisayarın çeşitli parçaları kullanılarak 25 tablo yapıldı.

Atölyelerinde, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli çalışmalar yürütülen enstitüde, atıl durumdaki teknolojik aletlerin değerlendirilmesi amacıyla 2 yıl önce çalışma başlatıldı.

25 TABLO YAPILDI

Bu kapsamda grafik ve tasarım ile fotoğraf atölyesinden 3'ü öğretmen ve 27'si öğrenci 30 kişi, çeşitli kurumlardan toplanan atık 300 bilgisayarın yaklaşık 2 bin 500 parçasıyla iki farklı temada proje geliştirdi.

Teknolojinin insanı yalnızlaştırması, ruhsuzlaştırması ve soyutlaştırması ele alınan ilk tema kapsamında 15, Osmanlı dönemi motiflerinin konu edinildiği ikinci tema için de 10 tablo yapıldı.

BİLGİSAYARIN HER PARÇASI DEĞERLENDİRİLDİ

Tabloların yapımında, bilgisayarların klavyesinden faresine, ekran kartından monitörüne, sabit sürücüsünden kablolarına, çiplerinden tellerine kadar her parçası değerlendirildi.

Tamamlanması yaklaşık 2 yıl süren tablolarda farklı anlatımlar da dikkati çekti.

Ressam Osman Hamdi Bey'in eseri ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosundaki kaplumbağalar, bilgisayar fareleriyle anlatıldı.

Bilim insanı Albert Einstein'ın dil çıkardığı ünlü fotoğrafı da klavye parçaları, kablolar ve çiplerle oluşturuldu.

ATIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ



Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya, teknolojinin çok hızlı ilerlemesinin hayatı kolaylaştırdığını ancak bununla beraber çok fazla atığın da ortaya çıktığını söyledi.

"Bu atıkları nasıl değerlendirebiliriz?" düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Altınkaya, şöyle konuştu:

"Daha sonra sadece bilgisayar parçalarından oluşan ne yapabiliriz diye düşündük. Okulumuzun grafik ve tasarım ile fotoğraf atölyesi öğretmen ve öğrencileri, bu anlamda bir çalışma yaptılar. Böyle bir projeyle geldiler, biz de projeyi destekledik. İlk başta 15 tablo ortaya çıktı. Burada işlediğimiz tema teknolojinin insanı yalnızlaştırması, soyutlaştırması ve ruhsuzlaştırmasıydı. Projenin ikinci aşamasında da biraz daha geleneksele dönük çalışmalar yaptık. Osmanlı motiflerini işleyen çalışmalar gerçekleştirdik."

Altınkaya, çalışmayla güzel bir sonuç elde ettiklerini dile getirerek, "Tablolarımız, 300 kadar bilgisayarın 2 bin 500 parçası kullanılarak oluşturuldu. 25 tablomuz, 3 parça da 3 boyutlu çalışmamız var." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar